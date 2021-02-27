ИВ Баку была готова к любой ситуации в связи с изменением погодных условий, так как о надвигающейся непогоде было уже известно, сказал в субботу Trend глава городской Исполнительной власти Эльдар Азизов.

«Снег на протяжении 12-ти часов в Баку должен расцениваться как в некотором роде чрезвычайная ситуация. Сотрудники ИВ, работники коммунальной сферы, главы ИВ районов Баку и сотрудники аппарата работали с ночи 24 февраля и до самого утра. Поэтому к утру, хоть и не все дороги, но большая их часть была расчищена от снега», — сказал он.

Как отметил Азизов, следует учесть, что снег шел беспрерывно и некоторые территории приходилось чистить повторно: «Естественно, мы видим и свои недочеты, но тем не менее работники коммунальной сферы справились со своими обязанностями на высоком уровне», цитирует слова Азизова Trend.

Minval.az