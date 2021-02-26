Имеется интересный факт, который не все заметили. В своем последнем интервью Серж Саргсян ввел в обращение характеристику, которая не сотрется с Никола до могилы. Он уже известен под этим словом, и поколения будут помнить его именно так – капитулянт. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-посол Армении в Ватикане Микаел Минасян.

Он, в частности, отметил:

«Интересна сила слова. Оно уже протатуировано на лбу Никола и в умах людей. Люди, наконец, поняли, что Никол умер. Это поняли армия, международное сообщество и даже фанатики Никола. И неважно ты борешься против него или еще связываешь с ним какие-то надежды, Никол все равно ходячий труп, на надгробии которого написано «капитулянт».

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