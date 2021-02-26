Депутаты политического большинства НС сегодня еще раз доказали, что им наплевать на все это, на ситуацию, сложившуюся в нашей стране, тревожную атмосферу в Армении.

Об этом заявил на проспекте Баграмяна 26 февраля координатор Движения по спасению Родины, член ВО АРФД Ишхан Сагателян, касаясь того, что депутаты от правящего блока «Мой шаг» сорвали заседание Совета НС, на котором должен был быть обсужден вопрос созыва внеочередного заседания для обсуждения сложившейся в стране ситуации и вопроса снятия военного положения.

«Политическое большинство объявило в Армении военное положение, оно действует уже три месяца. Премьер, говорящий о демократии и от имени народа, спрятался за спиной полиции, военной полиции и терроризует тот же народ. Вчера он одному гражданину сказал, придем и за тобой. А я хочу сказать: Никол, не доводи до того, чтобы народ пришел за тобой. Если он придет, тебя никакой бункер не спасет. Не смей угрожать гражданам Армении. Если вы заметили, после этой угрозы члены его семьи и некоторые представители правительства стали смеяться. Еще раз предупреждаю: не смейте угрожать и идти за гражданами», — заявил Сагателян, которого цитирует армянский интернет-портал news.am.

По его словам, премьер продолжает давить на офицеров армии, в частности, на начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, чтоб тот ушел в отставку. «Но ВС рядом с народом, а народ рядом с армией», — сказал оппозиционер.

Он напомнил о том, что ходатайство об освобождении Гаспаряна с должности главы ГШ ВС РА находится у президента. Последний сказал, что не подпишет его, но этого недостаточно. Если он не подпишет, то Оник Гаспарян через три дня автоматически будет считаться уволенным. Саркисян должен отослать ходатайство обратно. В случае же его повторного представления президент должен обратиться в КС для выяснения конституционности ходатайства.

Minval.az