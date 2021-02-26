Уборщица из Лондона Клара Луиза стала успешной моделью и снялась для итальянского модного дома Gucci. О невероятной истории 24-летней афроамериканки написала газета Metro.

По информации издания, в 2019 году директор модельного агентства FOMO Models Роб Уилсон заметил на улице 24-летнюю афроамериканку Клару Луизу. «Роб увидел меня, когда я шла в спортзал, и спросил, был ли у меня опыт работы в модельном бизнесе. Я сказала «нет», но мы все равно разговорились, и он предложил мне поучаствовать в кастинге», — поделилась героиня.

«Это потрясающий опыт, изменивший мою жизнь. Я даже не думала, что моя внешность подходит для работы в фэшн-индустрии. Теперь я чувствую, что прокладываю себе дорогу в этой отрасли и смогу сказать своим внукам, что я модель Gucci», – рассказала англичанка.

Клара также призналась, что новая работа никак не поменяла ее образ жизни: она до сих пор мечтает стать учителем и не представляет свою жизнь в роли знаменитости.

Героиня подчеркнула, что новая карьера никак не изменила ее образ жизни. По ее словам, она до сих пор мечтает стать учителем и не представляет свою жизнь в роли знаменитости. «Я все еще обычная девочка из восточного Лондона. Жизнь дана нам для того, чтобы жить и наслаждаться ей. Не упускайте возможности, которые появляются на вашем пути», — заключила Луиза.

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