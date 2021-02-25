В Армении зафиксировано падение интернет-траффика. Скорее всего определенные службы плохо работают. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

«Сложно сказать, является ли это следствием намеренных блокировок или нет. Это может быть следствием перегруженности. Или обоих обстоятельств одновременно. В целом ничего не блокировалось, но многие серверы работали с перебоями», — сказал Мартиросян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

Отметим, что портал Netblocks.org, отслеживающий блокировки интернета в мире, зафиксировал сегодня около 14:00 падение трафика в Армении в 18% от обычных объемов.

Minval.az