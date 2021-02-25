Армия с народом, никакого переворота нет, потому что воля всего народа – это смена власти. Об этом на проспекте Баграмяна во время беседы с журналистами заявил 25 февраля бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

При этом, он признал, что есть люди, которые поддерживают нынешнюю власть в стране.

«Есть люди, которые введены в заблуждение, и не осознают этого. Это тоже наши соотечественники. Мы должны работать в этом направлении», — заявил Оганян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az