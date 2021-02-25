Арам Габрелянов — это лицо нации или то место нации, которым садятся на унитаз?
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Арам Габрелянов — это лицо нации или то место нации, которым садятся на унитаз?
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Дата: 2021/02/25 20:32
Раздел: Бывший СССР
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