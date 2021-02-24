Преcс-служба международного аэропорта Гурбангулы Бердымухамедов в Ашхабаде сообщила о намерениях перепланировки одной из взлетно-посадочных полос. Изменения будут включать в себя покрытие национальными коврами из хлопка полосы у терминала для высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

Решение было принято руководством воздушной гавани после жалобы президента Гурбангулы Бердымухамедова на слишком жесткую посадку его личного самолета на бетонную полосу, из-за этого нижние части тела национального лидера могут болеть до конца дня.

Для выполнения задачи были задействованы мощности всех текстильных фабрик Туркменистана и соседнего Ирана, а также привлечены частные семейные хозяйства для изготовления почти 120 тысяч квадратных метров ковра. Покрытие полосы длинной 2600 метров займет 2 недели работы.

По мнению туркменских инженеров, ковер должен увеличить сцепление при торможении на посадке и препятствовать возникновению воздушных ям во время взлета и тангажа, полоса сможет принимать самолеты любого размера и класса вне зависимости от погодных условий. Президент Бердымухамедов остался доволен предложением аэропорта и пожелал скорейшего завершения проекта.

Minval.az