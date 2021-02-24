Прокуратура запросила 6 лет 7 месяцев колонии общего режима и 9 месяцев исправительных работ для активиста из Татарстана Карима Ямадаева, обвиняемого в оправдании терроризма за публикацию видео с «судом» над людьми, рядом с которыми стоят таблички «Владимир Путин», «Дмитрий Песков», «Игорь Сечин», сообщает РБК.

Некий судья избирает «Пескову» и «Сечину» меру наказания – смертная казнь, а затем за кадром приговор приводится в исполнение. «Путину» в этом видео приговор не выносят.

По мнению следствия и прокуратуры, опубликовав эти видеозаписи на ютубе, Ямадаев совершил оправдание терроризма (статья 205.2 УК РФ) и оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ), пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката подсудимого.

Сюжет видеозаписей, опубликованных в 2019 году, по задумке автора, развивается в 2022-м. «Авторский и актерский состав веб-сериала – это творческий коллектив людей, объединенных исключительно художественной идеей и не преследующих цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе», – говорится в описании.

В суде Ямадаев отрицал вину в каком-либо преступлении и заявлял, что человека нельзя преследовать за художественную фантазию.

Карим Ямадаев живет в Набережных Челнах, в прошлом работал милиционером. Он стал известен весной 2019 года, когда установил во дворе здания регионального отдела Следственного комитета в Челнах «надгробный памятник» с портретом Владимира Путина. После этого акции под названием «похороны Путина» устроили жители еще нескольких городов: в частности, Петербурга и Екатеринбурга. Ямадаев за надгробие во дворе СК отсидел 28 суток за «повторное нарушение правил проведения публичной акции».

Minval.az