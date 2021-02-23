Как и в прошлом, так и сейчас, Армения находится в той же системе внешней безопасности, а именно, в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр Армении Пашинян, слова которого приводит «Первый Информационный».

В этом контексте он подчеркнул, что в прошлом у общественности было определенное недопонимание в отношении имеющихся у ОДКБ обязанностей в отношении Армении.

«Многие задаются вопросом, почему ОДКБ, в военном плане, не вмешалась в войну в Карабахе. Ответ ясен: потому что обязанности ОДКБ сформированы внутри международно признанных границ Армении. За ее пределами подобных обязательств нет», — заявил премьер.

Minval.az