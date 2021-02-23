Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возвращения из Азербайджана армянских военнопленных.

«В трехстороннем заявлении есть пункт про немедленный обмен военнопленными. Необходимо сделать все, чтобы процесс не зашел в тупик. Мы находимся в постоянной связи с президентом России, есть контакты между представителями Армении и Азербайджана. Есть надежда и уверенность, что проблема решится, потому что каждая минута на счету», — приводит слова Пашиняна «Первый Информационный».

По его словам, после войны в Нагорном Карабахе возникли внутренние и внешние вызовы, связанные с безопасностью.

«Но мы уверенными шагами идет к решению этих проблем. К примеру, решение вопросов с открытием коммуникаций в регионе приведет к долгосрочному и стабильному миру в регионе, изменит экономический потенциал Армении. В открытии коммуникаций в регионе заинтересованы Россия, Грузия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения. Интерес каждого имеет и общности, и разобщения. Но уже активизировались обсуждения об открытии Абхазской железной дороги. И это позитивно», — отметил Пашинян.

Minval.az