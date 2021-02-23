С территории близ памятника Араму Манукяну в Ереване стартовало шествие неповиновения Движения по спасению Родины с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

Как отметили накануне координаторы Движения, участники акции шествием отправятся к зданию Генпрокуратуры, а потом – Полиции.

«Мы пойдем с очень четкими призывами и требованием. Если Генпрокуратура возбуждает уголовное дело, пытается предъявить ложные обвинения, то надо сказать, что в этой стране есть лишь один предатель, один человек, разрушающий нашу страну, адрес которого очень четкий», — заявил член ВО АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az