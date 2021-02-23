Между министерствами обороны Армении и России продолжаются контакты по самым разным направлениям. Об этом посол России в Армении Сергей Копыркин заявил во вторник журналистам.

Ранее министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян не исключил возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава 102-й российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении. Он отметил, что в этом контексте ведется соответствующая совместная проработка вопроса.

Посол комментировать заявления Арутюняна не стал, отметив лишь, что в свое время будет предоставлена соответствующая информация.

Дипломат также заявил, что российская сторона помогает армянским партнерам в перевооружении армии и ее реформировании.

«Она уже это делает», — сказал он, передает Sputnik Армения.

В целом с руководством Армении поддерживаются очень плотные и интенсивные контакты, подчеркнул Копыркин.

Minval.az