Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, что обнаружил у себя способность определять по естественному запаху тела человека, который переболел COVID-19. Это умение, по словам спортсмена, он приобрел после того, как сам инфицировался и вылечился от опасной инфекции, передает «Газета.ру».

«Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок», — написал Беленюк в своем Facebook.

Пользователи подвергли 30-летнего атлета критике, обвинив во лжи. В ответ на это Беленюк заявил, что COVID-19 — серьезная болезнь, и он просто делился своими ощущениями.

Беленюк — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года. Он также является депутатом Верховной рады Украины.

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