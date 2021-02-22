Ираклий Гарибашвили большинством голосов парламента Грузии утверждён новым премьер-министром страны. 89 из 91 парламентария выразили доверие его кандидатуре.
Ираклий Гарибашвили большинством голосов парламента Грузии утверждён новым премьер-министром страны. 89 из 91 парламентария выразили доверие его кандидатуре.
Дата: 2021/02/22 22:06
Раздел: Бывший СССР
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