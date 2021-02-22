Армянская сторона выступает с очередными вздорными обвинениями в адрес Азербайджана. Как уверяет «госслужба по ЧС» сепаратистов, «азербайджанская сторона, без каких-либо комментариев запретила поисково-спасательные работы в населенных пунктах, находящихся не под контролем «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)», и это первый случай, когда поисковые работы приостанавливаются на такой долгий срок.

Но что происходит в реальности?

Прежде всего, напомним: Азербайджан с первого дня выполняет условия Трехстороннего заявления, в том числе в такой сфере, как поиски тел погибших. Всего армянской стороне переданы останки более 1000 человек, представители самой этой армянской стороны называют цифру в 1485 тел. И если бы Азербайджан не желал бы продолжения этого процесса, то никаких поисков и передачи останков погибших не было бы вообще, А тем более в таких масштабах. Другое дело, что этот вопрос весьма болезненный для армянской же стороны. Где откровенно опасаются огласить реальные цифры потерь собственной армии.

Другой вопрос, что от политической воли Азербайджана здесь зависит, к сожалению, не все. Поиски тел погибших, напомним азбучные истины, ведутся в горной местности, и в последние дни здесь резко ухудшились погодные условия: ясная погода сменилась дождем и снегом, температура воздуха резко упала на 10 градусов.

Но не это главное. Куда большую опасность представляют мины.

Средства массовой информации регулярно сообщают о «минных инцидентах» на освобожденных территориях Азербайджана: на минах, оставленных армянскими оккупантами, регулярно подрываются и гражданские лица, и военные. Среди погибших — и российский офицер из миротворческого контингента.

А вот это уже серьезно. Воздержимся от пространного цитирования Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Напомним азбучные истины, понятные и неспециалисту. Прежде всего, противопехотные мины — оружие неизбирательное, на них могут подорваться не только военные, но и гражданские, включая детей. Причем и после того, как война уже закончилась, Более того, в отличие от неразорвавшися боеприпасов, мины специально «замаскированы» так, чтобы их было очень трудно обнаружить и обезвредить.

И самое главное. Армянские оккупанты, как показывает сложившаяся на освобожденных землях ситуация, НАМЕРЕННО заминировали при отходе практически все, на что хватило сил и времени: дома, дороги, поля, населенные пункты и подступы к ним, и прежде всего те участки, в минировании которых не было никакой военной необходимости. Более того, уже после окончания боевых действий армянская сторона по-прежнему отказывается передать Азербайджану, российским миротворцам или Красному Кресту карты минных полей.

А вот это уже очень трудно объяснить военной необходимостью. Такое поведение носит совсем другое название — «минный террор». При помощи которого Армения просто пытается «погромче хлопнуть дверью», максимально затруднить Азербайджану восстановительные работы и убить как можно больше людей — военных, гражданских, взрослых, детей, специалистов, работающих над восстановлением гражданской инфраструктуры, беженцев, которые возвращаются в свои села, точнее, в то, что от них осталось…

А вот этот минный террор — не просто показатель, кто в регионе настроен на мир, а кто —на продолжение войны «другими методами». Это международное преступление, за которое армянская сторона должна понести — и понесет! — ответстенность. Причем эта ответственность будет касаться и страны, и отдельных персон, которые отдавали приказы минировать и не передают сегодня карт минных полей.

Отдел политики

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