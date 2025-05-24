Пошлины будут применяться к любому производителю телефонов, который экспортирует свою продукцию в США. Об этом говорится в заявлении американского лидера Дональда Трампа.

«Это касается Samsung и любой другой компании», — приводит CNN слова президента.

В отличие от Apple, Samsung не полагается на Китай в производстве смартфонов. Компания закрыла свой последний завод по выпуску телефонов в Китае в 2019 году, уступив долю рынка внутренним конкурентам, хотя у нее все еще есть там производство. Источники в Samsung ранее информировали, что подавляющее большинство производства смартфонов компании осуществляется в Южной Корее, Вьетнаме, Индии и Бразилии.