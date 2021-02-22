Акция неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна завершилась.

Участники акции прошли от парка в районе Арабкир до площади Франции. Здесь они на некоторое время перекрыли улицы по периметру площади, сообщает армянский интернет-портал news.am.

Завтра протестующие намерены собраться в 11:30 у третьего корпуса здания правительства – есть сведения, что Пашинян будет там, чтобы не позволить ему свободно передвигаться по городу.

В 18:30 участники акции соберутся у памятника Араму Манукяну у станции метро Республика. Состоится шествие к генеральной прокуратуре, затем к полиции.

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«Движение по спасению» родины начало в Ереване шествие с требованием ухода правительства Никола Пашиняна. После митинга в прошлую субботу оппозиция возобновила протестную акцию.

Несколько тысяч человек в сопровождении полицейских спускаются от Арабкирского парка к площади Франции, прилегающей к зданию Театра оперы и балета им. Спендиаряна в центре столицы. Там они намерены провести новые акции неповиновения, сообщает «Спутник».

Основной задачей на данном этапе является парализация движения и привлечение максимального количества граждан с целью вынудить власти уйти. Активисты скандируют «Никол — предатель!», «Никол, уходи!».

Minval.az