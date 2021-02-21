Житель Партизанского района Красноярского края подозревается в покушении на убийство своей знакомой, совершённое с особой жестокостью. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура края, сообщается на сайте ведомства.

«Аппаратом прокуратуры края взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами», — сказано в записи.

По данным следствия, в первой декаде февраля 58-летний мужчина распивал спиртные напитки в гараже на приусадебном участке со своей знакомой. В какой-то момент между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой подозреваемый облил подругу спиртом и поджёг спичками, а затем покинул место преступления.

Пострадавшую обнаружила хозяйка участка, которая потушила огонь и вызвала скорую помощь. Женщина была доставлена в реанимацию, её состояние не уточняется.

Мужчина задержан и заключён под стражу. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. За совершённое преступление мужчине грозит лишение свободы сроком от восьми лет до пожизненного.

Minval.az