Серийные поставки новейшего российского танка Т-14 «Армата» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году.

Об этом заявил разработчик танка — генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

Терликов рассказал, что с Минобороны заключены серийные контракты на поставку «Арматы». По его словам, идут госиспытания, окончание которых ожидается в ближайшие год-два. Он заявил, что до конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин.

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — заявил Терликов (цитата по РИА Новости).

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