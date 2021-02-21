Граждане оставляют водку для премьер-министра Армении Никола Пашиняна у ворот правительственной дачи.

В прямом эфире Facebook руководитель молодежного крыла Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян предложил своим друзьям также присоединиться к этому флешмобу.

«Я сегодня своим друзьям хочу предложить флэшмоб у правительственных дач. Так как в результате митинга около 40000 достойных граждан у одного из обитателей этой дачи подошли к концу запасы алкоголя, предлагаю флешмоб под названием «поддержка мерзавцу». Все желающие могут принести по бутылке алкогольного напитка и оставить ее у ворот правительственных дач», — сказал он.

Minval.az