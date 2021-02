В Сети обсуждают видео с альтернативной концовкой культового фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года. Этот ролик вышел на DVD вместе со специальным фильмом про картину в 2005 году, а недавно стал распространяться по соцсетям, пишет Insider.

В оригинальной концовке «Титаника» состарившаяся Роза бросает в океан бриллиантовое ожерелье, в котором ее рисовал Джек. Затем в кадре показывают спящую Розу, которая во сне воссоединяется со своим любимым и всеми, чьи жизни унесла трагедия.

Однако в альтернативной концовке все было немного иначе. На появившемся в Twitter видео запечатлено, как искатель сокровищ Брокк Ловетт увидел Розу на палубе. Он подумал, что она хочет прыгнуть в воду, но потом заметил в ее руках ожерелье. Роза дает ему подержать драгоценность, а потом убеждает его, что бриллиант, из-за которого она потеряла свою любовь, должен покоиться на дне. Она читает ему лекцию о том, что на самом деле важно в жизни.

Интернет-пользователи удивились такой концовке – по мнению некоторых, она слишком комичная для такого фильма.

Поклонники картины порадовались тому, что режиссер не остановился на этой версии:

«Единственное, что могло быть хуже – если бы драгоценности достигли дна и приземлились на руку скелета в одежде Джека».

«Я хотел бы никогда этого не видеть».

Как пишут СМИ, Джеймс Кэмерон понял, что фильм надо «упростить». Он убрал лишних персонажей и поместил в концовку одну Розу.

The alternate ending to Titanic is hilarious. This would have absolutely ruined the film for me pic.twitter.com/L3vSrSb72e

— Pat Brennan (@patbrennan88) February 16, 2021