Премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к информации о нарушении обета безбрачия, призвал Католикоса всех армян Гарегина II сложить полномочия главы Армянской апостольской церкви.

Глава армянского духовенства напрямую связан с политическими процессами в республике: он регулярно выходит за рамки своей компетентности, делает весьма провокационные заявления реваншистского характера и открыто говорит о необходимости нынешнего руководства уйти в отставку. Не исключено, что это связано с предстоящими в 2026 году в Армении парламентскими выборами.

Что касается конфронтации между премьером Армении Николом Пашиняном и церковью, то глава правительства анонсировал создание Координационной группы для организации выборов нового католикоса. Пашинян отметил, что членами Координационной группы могут быть мужчины и женщины, миряне и священнослужители. «В случае безбрачных священнослужителей обязательно, чтобы они не нарушали обет», — убеждён Пашинян.

О том, какая роль отведена Гарегину II и Армянской апостольской церкви в политическом пространстве республики, в беседе с Minval своими мыслями поделился армянский блогер и активист Ишхан Вердян.

«У Гарегина нет никаких шансов на самостоятельную политическую карьеру. Эта персона очень сильно скомпрометировала себя в качестве патриарха и человека, поэтому народ даже смотреть в его сторону не будет. Сейчас Гарегин слышен и обсуждаем только благодаря занимаемому им титулу «Верховный патриарх, католикос всех армян». Если снять с него рясу и лишить регалий, то получится абсолютно серый и нехаризматичный человек, моральные устои которого вызывают сомнения и за которым, помимо всего прочего, тянется шлейф уголовных преступлений», — сказал активист, комментируя возможный официальный уход Гарегина II в оппозицию Пашиняну.

По его словам, люди это прекрасно знают, и «поэтому — нет, Гарегин не тянет на политическую фигуру».

Отвечая на вопрос относительно Координационной группы, создание которой анонсировал армянский премьер, Вердян отметил: «Я не понимаю, о чём говорит Пашинян. Похоже, он и сам с трудом понимает».

«Армянская апостольская церковь имеет многовековую традицию избрания католикосов, и эта традиция появилась явно не при нём, чтобы он теперь вздумал её менять. Он может создать хоть десяток координационных групп, которые будут хоть каждый день голосовать за смещение католикоса, но это ничего не изменит. Церковная иерархия просто не признает эти голосования, не откажется от действующего католикоса и уж точно не примет нового, поставленного в рамках политической воли», — пояснил он.

По словам Вердяна, чтобы реализовать свой замысел, Пашиняну пришлось бы устранить не только Гарегина, но и всех архиепископов, епископов, да и значительную часть духовенства: «Иначе говоря, ему придётся не просто обезглавить Армянскую апостольскую церковь, а фактически её опустошить, а это, мягко говоря, маловероятно. Он, очевидно, не понимает, с чем имеет дело, и это вмешательство в церковную сферу ему ещё аукнется», — уверен собеседник.

Единственный рациональный путь для него, считает активист, — это изменить Конституцию и чётко определить характер отношений между церковью и государством.

«Сейчас они прописаны как почти равноправное партнёрство, но для светского государства это — аномалия. Церковь не должна вмешиваться в политику. Только через законодательное урегулирование этих границ Пашинян может ограничить влияние духовенства и избавиться от их деструктивного участия в государственных делах. А силовая замена католикоса — это уже из серии “Карабах — это Армения и точка”: громкий и неосмысленный жест, за которым снова просвечивает характерная для Пашиняна некомпетентность», — заключил Вердян.