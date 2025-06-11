Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе начнет перемещать тысячи мигрантов, которые незаконно находятся в стране, на военную базу в Гуантанамо.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Иностранные граждане, которых рассматривают [для депортации], происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей света, в том числе многие из Гаити», — говорится в тексте.

По данным собеседников газеты, администрация Трампа вряд ли уведомит правительства стран, граждане которых подлежат депортации. Подготовка к отправке включает медицинское обследование 9000 человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо, говорится в тексте.