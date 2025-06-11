В Баку будет заложен парк «Узбекистан», а в Ташкенте — парк «Азербайджан».

Об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на панельной сессии «Азербайджан — Узбекистан: вектор экономического партнерства», организованной в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума, передает Report.

По его словам, эти парки станут символом дружбы и взаимного уважения между двумя народами: «В начале июня мэр Ташкента, а также мой близкий друг Шавкат Умурзаков совершил рабочий визит в Баку. В рамках этого визита состоялся осмотр участка на территории Белого города, где будет построен парк «Узбекистан»».