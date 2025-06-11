Советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти открыто заявил, что именно Иран якобы «сорвал» реализацию Зангезурского коридора. Он назвал так называемый срыв «ярким признаком могущества» Исламской Республики и отметил, что «никогда еще Иран не был столь влиятельным».

Кроме того, он сказал, что якобы экс-президент США Джо Байден «признавал», что коридор был готов к запуску, но именно Иран не позволил воплотить проект в жизнь.

«Это заявление свидетельствует о том, что Иран даже без поддержки России сумел с помощью разумной дипломатии сохранить безопасность в регионе Южного Кавказа и не допустить проникновения НАТО», — добавил Велаяти.

Как Баку стоит воспринимать такие заявления на фоне наметившегося потепления отношений с Тегераном? Почему в Иране регулярно ведутся разговоры о недопущении НАТО в регионе при упоминании Зангезурского коридора, но при этом игнорируется присутствие так называемой наблюдательской миссии Евросоюза в Армении? На эти вопросы Minval.az ответил политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

«Велаяти, конечно, человек авторитетный в иранском истеблишменте. Долгое время он возглавлял Министерство иностранных дел, сейчас является советником духовного лидера Ирана по внешнеполитическим связям. Но, думаю, что он преувеличивает влияние и степень воздействия Ирана на армяно-азербайджанские отношения и на вопрос открытия Зангезурского коридора в том числе», — сказал он.

Политолог считает, что подобные шаги преследуют очень простую цель – «покрасоваться и выставить мнимый успех внешней дипломатии Ирана хотя бы в контексте Зангезурского коридора» на фоне полного провала внешней политики Исламской Республики на Ближнем Востоке, а также политического фиаско внутри страны.

«Не думаю, что вообще нужно реагировать на эти слова Велаяти, поскольку они ничего не меняют и не решают», — добавил Мусабеков.

Касательно переговоров по проекту Зангезурского коридора депутат указал на то, что Азербайджан их ведет с Арменией: «А то, что там постоянно вякает посол этой страны из Еревана о том, что Иран чего-то там не допустит или еще что-то, не имеет никакого значения»

«Любую договоренность, которая будет достигнута между Азербайджаном и Арменией, Иран должен будет переварить. Они могут переваривать это молча, а могут и как-то комментировать, либо огрызаться. Но по факту, не думаю, что Иран сегодня в состоянии навязывать кому-либо какие-то решения», — отметил политолог.

Что касается ирано-азербайджанских отношений, то эксперт подчеркнул стремление Баку по мере возможности сохранить в них какой-то позитивный и конструктивный контекст.

«Одним словом, на позитивные шаги Азербайджан готов конструктивно реагировать, а станут в Иране занимать какую-то неправильную позицию, Баку в силах адекватно реагировать и на какие-то негативные вызовы со стороны Ирана. Не хотелось бы, но мы способны», — подытожил Мусабеков.