Корпорация «Би-би-си» готовит к выходу новый документальный фильм о королеве Великобритании Елизавете II, в который войдут ранее неизвестные кадры кинохроники, которые снимали члены ее семьи, начиная с 40-х годов XX века, сообщает People.

Документальный фильм, получивший название «Елизавета: королева, которую вы не видели» (Elizabeth: The Unseen Queen), выйдет 29 мая на стриминговом сервисе iPlayer. В этой 75-минутной картине авторы покажут, в частности, 20-летнюю Елизавету, любующуюся помолвочным кольцом на отдыхе в шотландской замке Балморал в 1946 году — видео было снято до официального объявления о ее помолвке с Филиппом Маунтбеттеном.

Также известно, что в фильм включены кадры, снятые в 1947 году на британском линейном корабле Vanguard — на них видно, как Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет и отец, король Георг VI улыбаются в камеру. В том же 1947 году семья совершила путешествие в ЮАР — в картину вошла кинохроника из поездки, которая еще нигде не публиковалась.

Пленки хранились в архиве Британского института кино в секрете. Королевская семья снимала домашние видео, начиная с 1920-х годов.