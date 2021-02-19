В дни войны в Карабахе секретным решением правительства Армении на закупку касок и бронежилетов было выделено порядка 1,2 миллиона долларов. Об этом в Telegram написал канал «Дежавю».

Источник, в частности, напомнил, что на днях сообщалось о пропавших из Всеармянского фонда «Айастан 11 млн. долларов. Данная информация получила широкий резонанс в СМИ, однако со стороны правоохранительных органов ответа так и не поступило.

«Так, в жаркие дни войны секретным решением правительства Армении на закупку касок и бронежилетов было выделено порядка 1,2 миллиона долларов. Однако сделку было решено заключать не через Министерство обороны. Деньги были полностью обналичены со счета правительства и хранились у нескольких человек, близких к тогдашнему руководителю Генштаба Эдуарду Агаджаняну и премьер-министру Николу Пашиняну. Закупку и доставку касок и бронежилетов предполагалось осуществить из Ирака, однако сделка не была завершена, и товар так и не дошел до Армении. Сделка и в дальнейшем не состоялась, а 1,2 млн долларов остались у Эдуарда Агаджаняна и родственников Пашиняна», — сообщил канал.

В «Дежавю» также обещали, что скоро опубликуют дополнительную информацию о пропавших из Всеармянского фонда «Айастан» деньгах.

Minval.az