В результате специальной операции отдела турецкой полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, задержана группа лиц, незаконно продающая лекарства в Азербайджан.

Препараты, содержащие наркотические и психотропные вещества, предназначались для бесплатной раздачи больным онкологическими заболеваниями в Турции, сообщает агентство «Анадолу».

В ходе спецоперации, которая проходила в турецкой провинции Адана, задержаны 46 подозреваемых, среди которых четыре доктора, один работник управления здравоохранения провинции Адана, два работника медицинских учреждений, два биолога, девять аптекарей и 13 сотрудников аптечных фирм.

Подозреваемые также продавали лекарства в Сирию, Ирак и Иран.

По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование.

Minval.az