Совместные военные учения США и Турции в акватории Чёрного моря направлены против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для всех очевидно, что учения носят антироссийскую направленность. Проходят они у самых границ нашей страны, вблизи нашего черноморского побережья, тем самым угрожают миру и стабильности. Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Чёрном море не терпится найти врага. Это делают они зря», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Провокационно прозвучали в данной связи высказывания чиновников Пентагона и Госдепартамента США, что этими учениями Вашингтон совместно с союзниками якобы способствует укреплению безопасности в Европе», — отметила Мария Захарова.

В МИД РФ уверены, что для укрепления безопасности в Европе Соединённым Штатам следовало бы повлиять на Киев в плане выполнения минских соглашений.

Minval.az