В Москве 14-летняя девочка выжила при падении с 13-го этажа. Как сообщает Baza, спустя сутки после падения ее жизни ничто не угрожает.

Инцидент произошел днем 16 февраля на улице Братиславская на юге Москвы. Девочка упала на припаркованную под окнами дома машину, пролетев почти 40 метров, после чего была госпитализирована.

Врачи больницы, куда девочку доставили на вертолете, диагностировали у нее перелом ноги, сильную травму головы и ушибы внутренних органов, однако, ни один из жизненно важных органов серьезно не пострадал.

Minval.az