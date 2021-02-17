Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, такое сообщение опубликовано на сайте главы армянского правительства.
В нем говорится, что стороны обсудили реализацию трехстороннего Заявления от 9 ноября прошлого года, при этом Пашинян обратил особое внимание на вопрос возвращения военнопленных.
«Были также обсуждены вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией, пути дальнейшего развития сотрудничества», — отметили в пресс-службе армянского премьер-министра.
«Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года».
Об этом, в свою очередь, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, были затронуты актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества. Путин и Пашинян договорились о продолжении контактов на различных уровнях.