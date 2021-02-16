Третий президент и лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян ни при каких условиях не намерен занимать какую бы то ни было высокую должность в Армении.

«Считаю завершенной свою службу на высоких постах в государственной системе. Многие скажут, что и в 2015 году я говорил то же самое, однако стал премьер-министром, но это тема отдельного интервью», — глубокомысленно изрек Саргсян (цитата по ArmNews).

По его словам, он ни при каких условиях не будет занимать высокую должность в стране, однако готов быть советником или консультантом любого серьезного высокопоставленного должностного лица.

Однако это не означает, что он намерен уйти из активной политики или возглавляемая им Республиканская партия Армении (РПА) потеряет влияние на политической арене.

«Наоборот, и я буду активен и РПА будет еще более активной. И если будут выборы без капитулянта, мы примем в них участие», — сказал он.

Minval.az