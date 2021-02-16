Турция достигла серьезных успехов в борьбе с терроризмом. Мы расширим зону операций с захватом районов, где все еще активно орудуют террористы. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь во вторник к делегатам конгресса представительства правящей Партии справедливости и развития Турции в провинции Трабзон.

«Анкара предпримет все необходимое для устранения угроз нацбезопасности. Мы будем оставаться в зачищенных от террористов районах, столько, сколько понадобиться», — подчеркнул президент.

Турецкий лидер заверил, что террористы, орудующие в регионе, будут уничтожены, где бы не скрывались, куда бы не пошли. «В районе Гара на севере Ирака активно орудовали террористы РКК. Турецкая армия уничтожила объекты террористов, вопрос закрыт», — цитирует его Anadolu.

Глава государства привлек внимание к предвзятой позиции Запада в отношении кровавых преступлений террористов РКК. «Запад игнорировал казнь 13 безоружных мирных граждан Турции на севере Ирака. Лишь несколько слабых реакций на преступления террористов, и не более. Маски пособников террористов спадают, что подтверждает верность взятого курса Турции», — констатировал Эрдоган.

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