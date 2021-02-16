«Было бы лучше, если бы вместо комментариев к пунктам трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Армении направило свои усилия на конкретные шаги по реализации данного заявления».

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

«Сейчас не время пустых заявлений, а время приносить на деле пользу нашим государствам, миру, благополучию, развитию и процветанию региона», — отметили в МИД.

Никакого азербайджанского коридора через Мегри вне юрисдикции Армении не будет, заявила накануне представитель МИД Армении Анна Нагдалян.

«Любая дорога или путь сообщения, проходящие по территории Армении, были и останутся исключительно под юрисдикцией и суверенитетом Армении», – заявила Нагдалян.

Minval.az