Поставки российского газа в Италию, на второй после Германии экспортный рынок «Газпрома», в 2021 году могут испытать «некоторые колебания» в связи с выходом на этот рынок нового поставщика — Азербайджана.

Поставка коммерческого газа из Азербайджана через трубопровод TANAP в западную Турцию началась в III квартале 2018 года. В III квартале 2020 года трубопровод был выведен на проектную мощность в 16 млрд куб. м в год для дальнейшей реализации газа в Грецию, Албанию и Италию по примыкающему Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) мощностью 10 млрд куб. м газа в год. Полный маршрут поставок газа из Азербайджана в Италию, получивший название «Южный газовый коридор», начал первые коммерческие поставки 31 декабря 2020 г.

«По мере того как TAP выйдет на проектную мощность в 8 млрд куб. м в год на границе Греции и Италии в I-II квартале 2021 г., это может вызвать некоторые колебания объемов поставок в Италию от других поставщиков на период адаптации рынка к новому источнику трубопроводного газа», — предупреждает «Газпром» в своём квартальном отчете, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным итальянского газотранспортного оператора Snam, поставки газа в Италию по газопроводу TAP начались 30 декабря 2020 года, они стабильно держатся на уровне почти 10 млн куб. м в сутки. И если в декабре через Австрию (физически это только российский газ) Италия получала по 82 млн кубометров в сутки, в январе было 92 млн кубометров в сутки, то в феврале поставки через Австрию упали до 52 млн куб. м в день (данные за 14 дней), тогда как год назад было 58 млн кубометров в сутки.

Minval.az