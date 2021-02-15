В Москве молодая женщина выжила после падения с 16 этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на востоке города. Женщина упала на козырек подъезда, занесенный снегом. Сейчас она госпитализирована.

Minval.az