В Москве молодая женщина выжила после падения с 16 этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел на востоке города. Женщина упала на козырек подъезда, занесенный снегом. Сейчас она госпитализирована.
В Москве молодая женщина выжила после падения с 16 этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел на востоке города. Женщина упала на козырек подъезда, занесенный снегом. Сейчас она госпитализирована.
Дата: 2021/02/16 1:00
Раздел: Бывший СССР
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