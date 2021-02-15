Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он опубликовал сообщение администрации соцсети, в котором говорилось, что его заблокировали за потенциальные нарушения доверия и безопасности.

«Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о «ценности свободы слова» на этой площадке», — прокомментировал Соловьев.

Clubhouse — социальная сеть, участники которой собираются в онлайн-комнатах и общаются в режиме реального времени, напоминает РБК. Любой пользователь может послушать разговор и с разрешения модератора подключиться к дискуссии. Чтобы зарегистрироваться на платформе, желающие должны получить приглашение от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. Пока что ее приложение действует только на iOS.

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