Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил убийство на севере Ирака 13 мирных жителей страны, похищенных в различные годы террористами РКК.

Эрдоган отметил, что власти Турции долгое время разрабатывали план освобождения людей, часть которых была похищена пять лет назад, и убитых накануне террористами РКК в иракском районе Гара на фоне антитеррористической операции Pençe Kartal-2 (Коготь орла).

Президент отметил, что уже на первом этапе операции, продолжающейся с 10 февраля, ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака десятки террористов.

По его словам, по состоянию на полдень 15 февраля, число боевиков РКК, ликвидированных на севере Ирака превысило 50. «Мощь турецкой армии возрастает с каждым днем, и ей не в силах противостоять ни террористы, ни «пешки» противников Анкары», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции призвал страны Запада к проявлению четкой позиции в вопросе борьбы с терроризмом. Те, кто хочет и далее сотрудничать с Турцией, в том числе в НАТО, не должны поддерживать террористов, подчеркнул Эрдоган.

Президент привлек внимание к предвзятой реакции США на антитеррористические операции Турции. «Как же получается? Вы же заявляли, что не поддерживаете террористов РКК, YPG и PYD», — цитирует турецкого лидера «Анадолу».

Вы не только поддерживаете, но и покровительствуете им, подчеркнул турецкий лидер.

«Мы горды тем, что ВС Турции достигли уровня, при котором самостоятельно проводят операции вне зависимости от времени и места во имя будущего страны и народа», — добавил президент.

Minval.az