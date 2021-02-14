Как сообщил председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, в парламенте готовится к исполнению ходатайство прокуратуры о прекращении депутатских полномочий официального лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.

Напомним, что Мелия обвиняется в организации вторжения в парламент группы оппозиционеров в июне 2019 года. Прокуратура не может его арестовать, поскольку у Мелия есть депутатская неприкосновенность, при этом сам политик отказывается оплачивать залог, что сделало бы его пребывание на свободе легальным с точки зрения открытого против него уголовного дела

«У него все еще есть время и возможность принять не политическое решение, продиктованное провокационной повесткой дня, а проявить уважение к законодательству своей страны и сделать юридически правильный шаг, соответствующий требованиям закона», — сказал Мдинарадзе, комментируя нежелание Мелия выплачивать залог.

Председатель фракции «Грузинской мечты» добавил, что выбор той или иной меры ограничения свободы Ники Мелия зависит сейчас только от самого оппозиционера, пишет «Грузия Онлайн». Если он не будет выплачивать залог, парламентское большинство приостановит его депутатские полномочия и прокуратура сможет арестовать политика.

Minval.az