Известный роман Александра Дюма-отца «Три мушкетера» снова экранизируют. Съемки начнутся в конце лета во Франции. Об этом сообщает Variety.

Роль д’Артаньяна досталась лауреату Каннского МКФ Франсуа Сивилю, Миледи — Еве Грин, а Атоса — Венсану Касселю.

Портоса сыграет Пио Мармам, Арамиса — Ромен Дюрис, Анну Австрийскую — Вики Крипс, Людовика XIII — Луи Гаррель, герцога Бекингема — Оливер Джексон-Коэн, Констанцию — Лина Худри.

Также, заявлен дополнительный персонаж, которого у Дюма не было — темнокожий-мушкетер.

Сейчас в планах снять две части: «Три мушкетера — д’Артаньян» и «Три мушкетера — Миледи». Бюджет картин составит 60 миллионов евро. Режиссером назначили Мартена Бурбулона, а сценарий напишут Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер.

Роман был впервые опубликован в 1844 году и с тех пор экранизировался и адаптировался во всех мыслимых форматах сотни раз. Первая картина по книге вышла в 1898-м.

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