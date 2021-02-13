Мэр американского города Авентура штата Флорида Энид Вайсман объявил 26 февраля 2021 года Днем памяти Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщила президент Азербайджано-американской культурной ассоциации Флориды Тойфа Эминова, передает «Репорт».

По её словам, в заявлении мэра в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида говорится о гибели более 600 невинных граждан, в том числе женщин и детей, в результате резни, совершенной армянскими вооруженными силами против мирного азербайджанского населения в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

В документе отмечается, что согласно доказательствам, имеющимся у международной правозащитной организации Human Rights Watch, Ходжалинский геноцид является крупнейшим военным преступлением в регионе.

По словам Эминовой, мэр города сравнил Ходжалинский геноцид с Холокостом, совершенным фашистами против евреев.

Т.Эминова отметила, что данное заявление было принято в результате тесного сотрудничества Азербайджано-американской культурной ассоциации Флориды с мэром города Авентура.

Более 24 штатов США, в том числе Аризона, Арканзас, Коннектикут, Флорида, Джорджия, Гавайи, Айдахо, Индиана, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Миссисипи, Монтана, Небраска, Нью-Джерси, Невада, Нью-Мексико, Оклахома, Пенсильвания, Теннесси, Техас, Юта, Западная Вирджиния, Висконсин, признали и осудили Ходжалинский геноцид.

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