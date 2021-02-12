Казахстан одобрил применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на странице препарата в Twitter в пятницу, 12 февраля.

Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобривший российскую вакцину.

Minval.az