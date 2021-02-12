Казахстан одобрил применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на странице препарата в Twitter в пятницу, 12 февраля.
Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобривший российскую вакцину.
Казахстан одобрил применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на странице препарата в Twitter в пятницу, 12 февраля.
Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобривший российскую вакцину.
Дата: 2021/02/13 1:00
Раздел: Бывший СССР
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