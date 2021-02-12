Да, я заявлял, что люди имеют право на восстание, и это происходило во многих странах. К восстаниям не готовятся, на это идет недовольно народ. Об этом заявил в беседе с журналистами на площади Свободы 12 февраля кандидат в премьер-министры от Движения за спасение Родины Вазген Манукян.

«Я со своей стороны всегда буду поощрять восстание. Я буду поощрять любые меры, при которых не используются физические методы в отношении людей, но которые способствуют устранению власти. В нашей истории никогда не было такой ситуации, когда руководитель страны разрушает и продает государство столь циничным способом», — приводит его слова армянский интернет-порт news.am.

На вопрос, разве для страны не опаснее смена власти путем восстания, оппозиционер ответил: «Для государства нет более опасного варианта, чем пребывание Никола Пашиняна в должности премьер-министра. Все остальные варианты намного мягче».

Напомним, что именно правом на восстание Никол Пашинян объяснял события апреля 2018 г.

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