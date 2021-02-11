Президент Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса. По его словам, это связано с его прививочным планом. Об этом он рассказал на встрече с главными редакторами СМИ, пишет «Коммерсант».

Президент объяснил, что в его прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка. Именно поэтому перед прививкой от коронавируса ему предстоит советоваться со своими врачами, добавил он.

Путин также обещал привиться от коронавируса в конце лета — начале осени, когда у него начнется «активное время» с большим количеством поездок. Президент сказал, что не хочет «обезьянничать», поэтому не будет делать прививку специально перед камерами.

При этом он вновь назвал российскую вакцину «Спутник V» лучшей в мире по всем показателям.

В декабре Путин объяснял, что не сделал прививку от коронавируса из-за возраста: ему 68 лет. В конце 2020 года Минздрав одобрил вакцинацию «Спутником V» для людей его возраста, однако президент до сих пор ее не прошел.

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