Из оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» уходит ее председатель, бывший спикер парламента Давид Бакрадзе. В самой партии эту информацию пока не подтверждают.

Ранее стало известно, что в «Европейской Грузии», как в центральном аппарате, так и в регионах, запланированы структурные изменения.

Бакрадзе заявил, что «политическая партия постоянно нуждается в обновлении». Поэтому в «Европейской Грузии» обсуждают, «какие структурные изменения должны произойти в партии, какими должны быть планы на будущее», указал он. «Сейчас я не могу подтвердить никаких решений по поводу персональных или кадровых изменений», — приводит слова политика Sputnik Грузия.

«До конца недели станут известны все детали, в том числе персональные решения», — заключил Бакрадзе.

Minval.az