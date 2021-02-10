Жена российского политика Алексея Навального Юлия Навальная вечером 10 февраля прилетела в немецкий Франкфурт-на-Майне с частным визитом, об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Der Spiegel.

«Пока в российских СМИ распространялась версия, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию», — говорится в сообщении.

РИА Новости пишет со ссылкой на одного из пассажиров, что Юлия Навальная осталась в транзитной зоне аэропорта, когда другие пассажиры направились на пограничный контроль. По данным пассажиров, общавшихся с агентством, Навальную увезли к другому выходу.

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