Американский сенат признал процесс по импичменту экс-президенту Дональду Трампу конституционным, следует из результатов голосования членов законодательного органа.

Сенат начал заседание по процессу именно с этого вопроса. Изучение соответствия делопроизводства основному закону страны связано с тем, что Трамп уже не занимает президентский пост.

За конституционность проголосовали 56 сенаторов, причем шесть из них — представители Республиканской партии. Остальные 44 сенатора из этого политического движения показали намерение добиться оправдания Трампа и инициативу не поддержали.

Minval.az