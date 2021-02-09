Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен в ближайшее время посетить Россию. Об этом сообщает, ссылаясь на собственные источники, газета «Грапарак».

По ее сведениям, глава армянского правительства вылетит в РФ завтра, а вернется в Армению 11 февраля. Никакие другие детали пока не известны.

Пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян сказала, что сейчас у нее нет такой информации. «Если будет, мы сообщим», — заявила она.

Как отметила депутат от фракции оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, повестка этой поездки Никола Пашиняна в Москву не только закрыта, но и не прогнозируема. «Сейчас абсолютно не ясна программа действий премьер-министра. Он каждую неделю меняет свою повестку, к примеру, 20 дней назад он был сторонником внеочередных парламентских выборов, а позавчера его партия заявила, что абсолютно не видит смысла в проведении таких выборов. Так что сейчас едва ли возможно сказать, зачем он едет в Москву», — подчеркнула она.

«Я очень хочу надеяться, что эта поездка будет связана не с тем, чтобы любым способом выпросить у России поддержку на продолжение власти Никола Пашиняна, а с глобальными, самыми важными сейчас для Армении вопросами. Впрочем, если он едет в Москву только для того, чтобы потом вернуться и сказать, что «получил от России добро», как он сделал в прошлый раз в январе, то такие его хитрости уже перестали кого-либо в Армении удивлять», — добавила Наира Зограбян, слова которой приводит «Вестник Кавказа».

Minval.az