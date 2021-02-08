Вопрос армянских военнопленных — один из наиболее приоритетных в комплексе тех проблем, которые решаются в рамках реализации трехстороннего заявления от 9 ноября. Об этом заявил в беседе с журналистами Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Я не преувеличиваю, когда говорю, что это действительно один из приоритетных вопросов, которым занимаются лично наш президент, наш министр иностранных дел, министр обороны», — сказал Копыркин (цитата по «Спутнику»).

Он отметил, что вопрос решается не так быстро, как хотелось бы, но прилагается максимум усилий. Копыркин также выразил уверенность, что проблема в конечном итоге будет решена.

Minval.az